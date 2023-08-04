بيسكوف: روسيا سعت لمنع اندلاع الحرب والدفاع عن حقوق سكان دونباس

موسكو-سانا

أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن بلاده بذلت منذ العام 2014 قصارى جهدها لمنع اندلاع الحرب مع أوكرانيا، والدفاع عن حقوق السكان في دونباس.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله في تصريح: إنه “عندما وقع الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، وأدرك سكان دونباس أنه يتم تأسيس حكومة أوكرانية قومية، اتخذوا قراراً بأنهم لا يريدون العيش معهم وفي ظلهم، وكانت هذه لحظة صعبة للغاية، حيث بذلت روسيا جهوداً كبيرة لمنع اندلاع الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية لمشكلة دونباس وحماية حقوق سكانها بالطرق السياسية والدبلوماسية”، مشيراً إلى أن روسيا لم تكن على علم بأن الغرب وأوكرانيا لن ينفذوا اتفاقيات مينسك.

وبين بيسكوف على أن موسكو اتبعت طريق تنفيذ اتفاقيات مينسك في محاولة لإجبار نظام كييف على اتباع المسار السياسي والدبلوماسي لحل المشكلة، لافتاً إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا انطلقت بعدما تم التأكد تماماً أن نظام كييف لن ينفذ اتفاقيات مينسك وأنه استعد للحرب وأصبح مجرد دمية في يد واشنطن.

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