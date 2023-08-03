“جوف الحوت”.. عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان (المونو دراما) بحماة

حماة-سانا

شهدت خشبة مسرح المركز الثقافي بحماة اليوم العرض المسرحي جوف الحوت من تأليف ناهض الرمضاني وإخراج وتمثيل حسين عرب ضمن فعاليات مهرجان (المونو دراما) المسرحي الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع مديرية الثقافة والمسرح القومي بحماة.

مخرج وممثل العرض حسين عرب أوضح لمراسلة سانا أن العرض سلط الضوء على عدة قضايا منها المعاناة الحياتية الناتجة جراء الحرب الإرهابية على سورية.

بدوره رأى عبد الكريم حلاق عضو لجنة المشاهدة أن العرض كان مقنعاً وحمل أفكاراً فيها الكثير من الرمزية أوصلها الممثل بطريقة انسيابية للجمهور.

مدير ثقافة حماة سامي طه بين أن بطل المسرحية ألقى بنفسه في جوف الحوت ورأى نفسه بالظلمة التي وصل إليها المواطن الذي ضحى للوصول لفسحة أمل ومع كل ما مر به لم يفقد الأمل وبقي متمسكاً به.

ولفت إلى أن العرض أظهر موهبة إبداعية متميزة في مجال المسرح وحمل رسائل عديدة أهمها انتصار إرادة الحياة على الموت والتفاؤل بالمستقبل لتحقيق الطموحات.

ويختتم مهرجان (المونو دراما) المسرحي عروضه مساء السبت في الخامس من آب الجاري بعرضين مسرحيين، الأول بعنوان “حلقة مفرغة” تأليف يارا الحكيم وإخراج علي عبد الحميد على خشبة المركز الثقافي في مصياف، والعرض الثاني بعنوان “تكات” تأليف وإخراج محمد تلاوي على خشبة المركز الثقافي في حماة.

سهاد حسن

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