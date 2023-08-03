التعليم العالي تعلن عن منح ومقاعد دراسية مقدمة من جمهورية مصر للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن منح ومقاعد دراسية مقدمة من جمهورية مصر العربية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف الاختصاصات المتوافرة في جامعاتها للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الجامعات المصرية قدمت 5 منح و20 مقعداً دراسياً للمرحلة الجامعية الأولى و45 منحة و15 مقعداً للدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، وذلك في مختلف الاختصاصات المتوافرة فيها ووفق معدلات القبول المعتمدة لديها.

ويبدأ تقديم الطلبات وفق بيان الوزارة اعتباراً من يوم الأحد 6-8-2023 ولغاية يوم الخميس 17-8-2023، وذلك في مديرية العلاقات الثقافية في الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني.

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