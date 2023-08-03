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طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها ونسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية ليلاً

2023-08-03

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في باقي المناطق، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، يترافق بتيارات غربية شبه مدارية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، أما ليلاً فيكون الجو معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر والمساء، تتجاوز سرعتها 50 كم-سا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق38  / 21
المنطقة الجنوبية36  / 20
المرتفعات الجبلية32  / 16
المنطقة الوسطى38  / 22
المنطقة الساحلية32  / 24
المنطقة الشمالية39  / 23
منطقة الجزيرة45  / 28
المنطقة الشرقية45  / 29
منطقة البادية42  / 26

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