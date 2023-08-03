إغلاق معملي مكعبات ثلج باللاذقية لعدم صلاحية الإنتاج للاستهلاك البشري

اللاذقية-سانا

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية من خلال الرقابة ومتابعة سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري، ولا سيما المواد ذات الاستهلاك اليومي والكبير في ظل موجة الحر الشديدة هذه الفترة، بضبط معملين لإنتاج مكعبات الثلج للمخالفة في الشروط الصحية وإنتاج وبيع مكعبات الثلج غير الصالحة للاستهلاك الغذائي البشري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا أنه تم سحب عينات مكعبات ثلج من المعملين للتحقق من جودتها وخلوها من الشوائب والمسببات المرضية، نظراً لتعدد مصادر المياه، أو عدم تنظيف فلاتر التنقية، وكذلك نظافة الآلات، لافتاً إلى أنه تبين من خلال التحليل المخبري مخالفتها للشروط الصحية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الغذائي البشري، نظراً لارتفاع التعداد العام للجراثيم الهوائية، ولوجود جراثيم الكوليفورم.

وأكد زاهر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية فور صدور نتائج التحليل بحق المعملين، من إتلاف للكميات المنتجة لديهما، والإغلاق بالشمع الأحمر وعدم السماح لهما بالعودة إلى العمل، إلا بعد التأكد من اتخاذ إجراءات التعقيم والسلامة، كما تمت إحالة المخالفين موجوداً إلى القضاء المختص.

ديمة حشمة

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