بحث ترميم وتأهيل المباني والمواقع الأثرية في بصرى الشام

درعا-سانا

أكد معاون مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور همام سعد على الدور المهم والفعال الذي يقوم به المجتمع المحلي في حماية المواقع والبنى الأثرية، ومنع التعديات عليها.

وأوضح سعد خلال جولة على بعض المواقع الأثرية بمدينة بصرى الشام ولقائه وجهاء المدينة، أن الزيارة تهدف لمناقشة الرؤية المستقبلية لإعادة تأهيل وترميم المواقع والمباني الأثرية المتضررة، ولا سيما المسجلة على لائحة التراث العالمي، مبينا أن المديرية بصدد وضع آلية لمشاريع مهمة تشمل تنظيف المسرح، وترميم سرير بنت الملك، وترقيم أحجاره، وسيتم العمل به في الفترة القادمة، من خلال التعاون مع منظمة اليونسكو، وإعادته كما كان سابقاً.

وبين سعد في تصريح لمراسل سانا أن ورشات العمل الفنية تتابع أعمال التأهيل والترميم في موقع مدرسة أبي الفداء، لافتاً إلى أن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية أثرت سلباً على قطاع الآثار، مضيفاً: إن منظمة اليونسكو لها دور مهم في تفعيل رعاية المواقع التراثية المسجلة لديها، لما للمدينة من أهمية كونها مأهولة بالسكان، وبالتالي العمل على إعادة ترميم المنازل لتسريع عودة الأهالي إليها.

بدوره رئيس مجلس مدينة بصرى الشام سليمان الشحمة أوضح أن المجلس وبالتعاون مع دائرة آثار بصرى، وعناصر المجتمع المحلي ينفذون منذ يومين حملة لتنظيف كل المواقع الأثرية في المدينة القديمة من الأعشاب وبقايا المخلفات.

رضوان الراضي

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