المهندس عرنوس يلتقي السعداوي ويبحثان تطوير التعاون في مجالات النقل وتبادل البضائع

دمشق-سانا

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي والوفد المرافق له.

وتركز اللقاء حول تطوير التعاون في مجالات النقل البري والربط السككي والترانزيت وتبادل البضائع بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين، وآليات متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سورية مؤخراً ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد.

المهندس عرنوس شدد على أهمية استثمار القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية التي تجمع شعبي البلدين لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات النقل والطاقة والتبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية بين قطاع الأعمال في سورية والعراق بما يعود بالفائدة على كلا البلدين، مشيراً إلى ضرورة تطوير عمل الشركة السورية العراقية للنقل البري وتعزيز أسطولها من السيارات والشاحنات ومنحها أدواراً متقدمة لتطوير عمليات النقل البري بين البلدين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للعراق حكومة وشعباً على موقفه الداعم لسورية في مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم المساعدات للمتضررين منه.

من جهته نقل وزير النقل العراقي للمهندس عرنوس تحيات رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير التعاون مع سورية ولاسيما في مجال النقل البري والسككي واستثماره في تبادل البضائع والمنتجات بين سوقي البلدين، وضرورة تحسين واقع المنافذ الحدودية، وعرض الوزير العراقي رؤية بلاده لمشروع طريق التنمية ومنعكساته الاقتصادية ودور سورية المرتقب فيه.

حضر اللقاء وزير النقل المهندس زهير خزيّم والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

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