مصرع 15 شخصاً وإصابة 21 إثر تحطم حافلة في المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب 21 آخرون بجروح، إثر تحطم حافلة في ولاية ناياريت المكسيكية الساحلية اليوم.

ونقلت رويترز عن هيئة الحماية المدنية والإطفاء في ناياريت قولها: إن “الحادث وقع عندما انحرفت حافلة الركاب عن طريق سريع لتسقط في واد بغرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 21 آخرين بجروح”، مشيرة إلى أنه “يجري العمل لإجلائهم من الموقع”.

وأوضح مسؤولون أن “الحادث وقع قرب برانكا بلانكا على الطريق السريع خارج مدينة تيبك عاصمة الولاية، وأن حافلة الركاب التابعة لشركة ايليت كانت متجهة إلى تيخوانا”.

وعلى إثر الحادث هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان.

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