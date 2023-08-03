مباحثات سورية عراقية لتعزيز أنماط النقل المختلفة بين البلدين

دمشق-سانا

تركزت مباحثات وزير النقل المهندس زهير خزيم مع نظيره العراقي رزاق السعداوي، الذي يقوم على رأس وفد من الوزارة بزيارة عمل إلى سورية حول متابعة القضايا التي تهم البلدين في مجال النقل البري والترانزيت ومشروع تحقيق الربط السككي بين سورية والعراق، وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار الوزير خزيم خلال المباحثات التي جرت في مبنى الوزارة بدمشق إلى أهمية الزيارة، كونها جاءت بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سورية ولقائه السيد الرئيس بشار الأسد، وكونها استكمالاً لمحادثات اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر التنمية في العراق.

ولفت الوزير خزيم إلى أن الوزارة تسعى دائماً لتعزيز تكامل أنماط النقل مع العراق الشقيق، مبيناً أنه تم التوصل إلى العديد من الحلول للمعوقات التي تؤخر انسيابية النقل البري والبضائع من سورية إلى العراق وبالعكس.

وأوضح خزيم أنه ستتم دراسة مشروع الربط السككي بين سورية والعراق وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى مناقشة بعض المشاريع المتعلقة بالترانزيت والنقل بالترانزيت، وصولاً إلى الخليج العربي وإيران، وتنشيط النقل الجوي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين، مضيفاً: إنه سيتم العمل على تعزيز أسطول الشركة العراقية السورية المشتركة للنقل البري بسيارات جديدة.

من جانبه وزير النقل العراقي أشار إلى أنه تم بحث جملة من القضايا المهمة للبلدين، وفي مقدمتها قطاع النقل بأنواعه الجوي والبري والبحري، وبحث مشاريع مهمة للشراكة والتعاون بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية بينهما.

ولفت السعداوي إلى أهمية الموقع الجغرافي للبلدين والذي يمكن استثماره بما يعود بالفائدة للطرفين، كما تم بحث موضوع الربط السككي والترانزيت، إضافة لمناقشة مشروع طريق التنمية، مؤكداً أنه ستتم مناقشة تطوير عمل الشركة العراقية السورية للنقل البري خلال مؤتمر الجمعية العمومية للشركة الذي سيتم عقده غداً.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي، والمديرون المعنيون في كلا الوزارتين.

مهران معلا

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