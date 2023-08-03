السعودية تمدد الخفض الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يومياً

الرياض-سانا

قررت المملكة العربية السعودية اليوم تمديد الخفض الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يومياً لشهر آخر، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز ليشمل بذلك شهر أيلول مع إمكانية تمديد أو زيادة هذا الخفض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله: إن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في نيسان الماضي والممتد حتى نهاية كانون الأول من عام 2024.

وأوضح المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency