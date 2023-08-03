البدء بأعمال تأهيل حديقة المعلمين بدير الزور

دير الزور-سانا

باشر مجلس مدينة دير الزور أعمال تأهيل حديقة المعلمين في حي القصور بدير الزور، وذلك بالتعاون مع منظمة الموئل.

وبين رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان في تصريح لمراسل سانا أن حديقة المعلمين تعد من أكبر الحدائق في المدينة، وتبلغ مساحتها نحو 12 ألف متر، وتعرضت للإهمال وقطع الأشجار خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مجلس المدينة باشر بأعمال إعادة تأهيلها بعد إجراء الدراسات اللازمة، بالتعاون مع منظمة الموئل.

وأضاف: تشمل أعمال التأهيل إزالة الأرضيات الإسمنتية القديمة وصب أرضيات جديدة، وتركيب حجر رديف للأرصفة والمداخل وأحواض الزرع، وصيانة السور الخارجي، وتركيب مقاعد وأبواب وألواح إنارة بالطاقة الشمسية، ونقاط مياه سقاية ومرشات مياه، وإنشاء مظلة وسط الحديقة، مبيناً أن الأعمال تتضمن إنشاء ملعب كرة سلة ومساحة ألعاب للأطفال مع تقديم الألعاب، إضافة إلى إعادة زراعة المسطحات الخضراء والأشجار.

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