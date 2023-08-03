تربية الحسكة تكرم متفوقي شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها

الحسكة-سانا

كرمت مديرية تربية الحسكة اليوم الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكافة فروعها، وعدداً من جرحى الجيش العربي السوري الذين تقدموا للامتحانات ونالوا النجاح.

وأكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال حفل التكريم الاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم وتقديم كل ما يحتاجونه ليستمروا بالتفوق، منوها بأن ما وصل إليه المتفوقون من تميز كان ثمرة تعب وجهد وحرص من الأهل والأسرة التربوية، وتحديا لكل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، بسبب وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي واستمرار قطع المياه والاستيلاء على عدد من المدارس.

وأشار صيوح إلى أن جرحى الجيش العربي السوري الذين تقدموا إلى الامتحانات ونالوا النجاح عكسوا إصرارهم على المتابعة والتحصيل العلمي، ولم تمنعهم الإصابة من ذلك ليكونوا فاعلين وقادرين على متابعة مستقبلهم.

ولفت أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي حسن إلى أن التفوق الذي حققه طلاب الحسكة هو رسالة تحد لكل من حاول ويحاول فرض ونشر الجهل، ويعكس إصرار الطلاب والأهل والأسرة التربوية على استمرار العملية التعليمية وتحقيق النجاح والتميز.

بدورها أشارت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان إلى أن ما حققه الطلاب من تميز رسالة واضحة تؤكد أن إرادة التفوق أقوى من كل الظروف التي حاولت عرقلة مسيرة العلم بالمحافظة.

الطالبان أحمد فواز العيسى وأسيل خلف الحاصلان على العلامة الكاملة في شهادة التعليم الأساسي توجها بالشكر لكل الجهات التي كانت داعماً أساسياً لتستمر مسيرة العلم، ويتمكنا من تحقيق التفوق والتميز.

وأشارت الطالبة هند الأحمد الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة الفرع الأدبي إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة لم تقلل من عزيمة الطلاب في الحصول على درجات عالية، بينما رأت الطالبة لجين مهند الاحمد الحاصلة على المركز الأول بشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أن التكريم حافز للاستمرار بالتفوق والنجاح في المراحل القادمة من التعليم.

الجريح حامد اليوسف الحاصل على الشهادة الثانوية العامة في الفرع الأدبي أشار إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الجرحى لجهة تقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة بمختلف مراحلها، ومتابعة مسيرة العلم والمعرفة.

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