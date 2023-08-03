كوبا تعلن عن إجراءات للحد من المعاملات النقدية

هافانا-سانا

أعلن البنك المركزي في كوبا اتخاذ إجراءات للحد من المعاملات النقدية وتشجيع المدفوعات الإلكترونية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البنك قوله في قرار نشر في الجريدة الرسمية: بدأ العمل اليوم بالإجراءات الجديدة التي تحدد سقفاً قدره 5000 بيزو حوالي 22 دولاراً للمدفوعات النقدية للشركات والمزارعين وأصحاب الأعمال الحرة، على أن يتم دفع أي مبالغ أكبر بطريقة أخرى، ولا سيما عبر المعاملات الإلكترونية.

وتنص الإجراءات أيضاً على إيداع المبالغ الناتجة عن المعاملات النقدية في حساب مصرفي، فيما يتم تخصيص أجهزة الصراف الآلي للأشخاص الذين يتلقون راتباً أو معاشًا تقاعدياً أو لديهم أصول أو مدخرات شخصية أخرى.

ويأتي إعلان البنك المركزي للتخفيف من المعاملات النقدية ومواجهة آثار الحصار الأمريكي الجائر المفروض على الجزيرة منذ أكثر من 60 عاماً والذي أدى إلى أزمات اقتصادية تواجهها البلاد.

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