الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) يحضرون لشن هجمات إرهابية في سورية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب وريفها وريفي حلب واللاذقية الشماليين تتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع الجيش السوري والقوات الروسية العاملة في سورية.

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري فاديم كوليت في بيان صحفي: هناك معلومات تشير إلى “أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية يعمل بشكل حثيث على إعداد إرهابيين انتحاريين، مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات الجيش الروسي والجيش السوري”.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن “القوات الروسية ستتخذ أكثر الإجراءات حسماً وصعوبة ضد هؤلاء الإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات على الجيشين الروسي والسوري”.

وفي سياق متصل أشار كوليت إلى أنه تم تسجيل 13 حالة انتهاك من قبل “التحالف الأمريكي” لاتفاقيات عدم التصادم الموقعة مع روسيا الاتحادية في سماء سورية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تمثلت بإقدام هذا التحالف على تسيير رحلات جوية لطائرات مقاتلة ومسيّرة من دون التنسيق مع الجانب الروسي.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الدولة السورية.

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