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فولودين: على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعويض إفريقيا عن الأضرار التي ألحقوها بها

2023-08-03

موسكو-سانا

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى تعويض القارة الإفريقية عن الأضرار التي ألحقوها بها.

وقال فولودين اليوم وفقا لموقعRT : إن على الأمم المتحدة أن تنظر في مسألة “تعويض شعوب القارة الإفريقية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أولا، وقبل كل شيء عن الأضرار التي سببتها هذه الدول للقارة”.

وشدد فولودين على أن لإفريقيا الحق في التصرف بشكل مستقل بثرواتها وتعويضها عن الأضرار التي ألحقها بها المستعمرون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأى خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي مؤخرا أن سبب الوضع غير المستقر في العديد من  مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

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