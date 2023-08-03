الصين تدعو الناتو للتخلي عن عقلية الحرب الباردة

موسكو-سانا

دعا السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” للتخلي عن عقلية الحرب الباردة ووقف خطط التوسع شرقاً.

وقال هانهوي في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: “إن بكين تطالب الناتو بالاستجابة إلى دعوات دول آسيا والمحيط الهادئ من أجل السلام والتطور، وتعديل موقفه الخاطئ والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والامتناع عن التوسع إلى المنطقة”.

وشدد هانهوي على أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي منطقة تعاون وتنمية وليست رقعة شطرنج للألعاب الجيوسياسية، لافتا إلى أن المنطقة تمكنت من الحفاظ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل بفضل الاحترام المتبادل والتعاون المفتوح والقدرة على حل الخلافات.

وتابع هانهوي: “لن تقبل دول المنطقة وشعوبها أبداً خطط الناتو والقوى الخارجية الأخرى للسيطرة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لأنها مكان للحوار والسلام وترفض نسخة “آسيا والمحيط الهادئ” من حلف الناتو”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency