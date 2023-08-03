ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية

موسكو-سانا

ثار بركان إيبيكو في جزر الكوريل الروسية مجددا اليوم، ونفث رماده على ارتفاع وصل إلى 3 كيلومترات.

وأفاد مركز كامتشاتكا للأبحاث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في بيان اليوم، بأنه تم تسجيل انطلاق عمود الرماد صباح الـ3 من آب على ارتفاع حوالي 3 كيلومترات فوق مستوى البحر.

ويقع البركان على الطرف الشمالي لجزيرة باراموشير في جزر الكوريل، وهو من البراكين النشطة في هذه المنطقة.

وفي الـ 19 من الشهر الماضي تم تسجيل ثوران البركان المذكور بإطلاق الدخان والرماد على ارتفاع 4 كيلومترات.

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