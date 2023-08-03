بيسكوف: العودة إلى صفقة الحبوب قابلة للتحقيق في حال تنفيذ الشروط الروسية

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده ستعود لتنفيذ صفقة الحبوب في حال تلبية شروطها.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن بيسكوف رده اليوم على سؤال فيما إذا كانت عودة روسيا إلى صفقة الحبوب واقعية: “نعم، هذا أمر واقعي قابل للتحقيق ويتطلب ببساطة اتخاذ الدول الأوروبية لعدد من الإجراءات اللازمة لإنهاء فصل بنك (روس سيلخوز) عن نظام سويفت”.

وشدد بيسكوف على أن روسيا كانت تفي بالتزاماتها المترتبة عن صفقة الحبوب من جانب واحد لفترة طويلة، في حين أن الالتزامات المقابلة تجاه موسكو لم يتم الوفاء بها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في السابع عشر من الشهر الماضي أن روسيا سحبت ضماناتها الأمنية لشحنات الحبوب بموجب اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وستغلق الممر الإنساني المخصص لهذا الأمر في البحر الأسود.

وتعتبر مبادرة الحبوب جزءاً لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المصارف (سويفت)، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا تولياتي أوديسا وعدد من الإجراءات الأخرى، وكذلك السماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها وموادها الزراعية عبر البحر الأسود.

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