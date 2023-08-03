بيلاروس تدعو بولندا إلى عدم تصعيد الأوضاع باتهامات انتهاك الحدود

مينسك-سانا

دعت بيلاروس بولندا إلى عدم تصعيد الأوضاع من خلال اتهام مينسك بانتهاك الحدود من قبل مروحيات عسكرية أو استغلال ذلك لعسكرة المنطقة الحدودية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم قولها في بيان إنه “تمت دعوة القائم بالأعمال البولندي في بيلاروس مارتن فويتشوفسكي، وإعلامه بأن التصريحات المتسرعة للمسؤولين البولنديين بشأن انتهاك مروحيتين بيلاروسيتين المجال الجوي لبولندا أمس، لم تؤكدها نتائج الفحص الشامل الذي أجراه الجانب البيلاروسي”.

وشددت الوزارة على أن تهدئة الوضع الصعب في العلاقات الثنائية لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل.

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