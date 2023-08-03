ضبط محطة محروقات في دمشق بمخالفة النقص بالكيل لمادة البنزين

دمشق-سانا

ضبط عناصر جهاز حماية المستهلك المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محطة محروقات في مدينة دمشق بمخالفة النقص بالكيل لمادة البنزين بمقدار 2.35 ليتر لكل 20 ليتراً عند التعبئة على المضخة الحكومية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المحطة بمخالفة النقص بالكيل وختم المضخة المخالفة بالشمع الأحمر لحين إجراء المعايرة والترصيص اللازم لها.

وأشارت إلى أنه تم سحب عينة من مادة البنزين الموجود في المحطة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency