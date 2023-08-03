السويداء-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي بمدينة شهبا بالسويداء اليوم بالتعاون مع رابطتي رجال الثورة السورية الكبرى والمحاربين القدماء بمناسبة معركة المزرعة حفل توقيع كتاب “ذكريات المجاهد فرحان سليم الخطيب في معارك الثورة السورية الكبرى” من عام 1925 إلى 1927.

ويتناول الكتاب الذي أعده ووثقه ابن المجاهد المربي سليم الخطيب، في 176 صفحة من القطع المتوسط، مشاركات المجاهد بالثورة السورية الكبرى بدءاً من معركة المزرعة والعديد من المعارك في مختلف المناطق السورية، وكذلك الجوانب الاجتماعية في حياته ومشاركاته في الاحتفالات الوطنية ولقاءاته مع الصحافة المحلية، كما يحتوي على صور توثيقية ولائحة بعدد المقاتلين من قرى السويداء وعدد شهداء الثورة السورية الكبرى وبيان الثورة في بلدة القريا.

وأشار المربي الخطيب إلى اختياره توقيع الكتاب في هذا اليوم الموافق لذكرى معركة المزرعة إحدى معارك الثورة السورية الكبرى عام 1925 التي شارك بها والده وجده كملحمة خالدة سطرها الآباء والأجداد ببطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن، مبيناً أنه يقدمه ويوزعه مجاناً إهداء وتحية لروح والده المجاهد ورفاقه الذين وقفوا وقفة عز دفاعاً عن تراب وشرف الوطن.

من جهته لفت عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب الثانية بالسويداء الباحث والمؤرخ الدكتور فندي أبو فخر الذي قدم للكتاب إلى أنه يعكس القيم والإرث الوطني والنبل الذي تربى عليه المجاهدون ومنهم فرحان سليم الخطيب الذي تميز بسداد الرأي والشجاعة، مبيناً أنه اتصف بتماهيه بالبعد الوطني والاجتماعي لتاريخ المنطقة عامة، والثورة السورية الكبرى خاصة، وضم قصصاً ومشاهد ثرية طفحت بها أحداث الثورة، كما قدم مشهداً دقيقاً أضاء من خلاله على تاريخ أسرته كخلية اجتماعية تشكل جزءاً من المجتمع السوري.

ويعد هذا الكتاب التوثيقي الثاني للمربي سليم الخطيب بعد كتاب صدر قبل عامين بعنوان “محطات وصفحات من تاريخ الرياضة في شهبا” يوثق فيه الرياضة المدرسية والأهلية بدءاً من عام 1954.

يذكر أن المجاهد فرحان الخطيب من مواليد قرية حزم التابعة لمنطقة شهبا عام 1897، عاش في أسرة تعشق الأرض، وعندما قامت الثورة السورية الكبرى بقيادة المجاهد سلطان باشا الأطرش كان من أوائل المنخرطين بها مع والده وشارك في معظم معاركها وتوفي عام 2002.

عمر الطويل

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