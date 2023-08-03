(جيشنا عزنا)… احتفاليتان شعريتان بعيد الجيش في حلب وحمص

حلب وحمص-سانا

احتضن مسرح الفنان عمر حجو في مركز ثقافي العزيزية بحلب اليوم الاحتفالية الشعرية “جيشنا عزنا” التي أقامتها مديرية الثقافة بحلب والملتقى السوري للثقافة احتفاء بعيد الجيش العربي السوري وإكراماً لتضحياته في سبيل الوطن.

وشهدت الاحتفالية مشاركة واسعة لشعراء من حلب واللاذقية وحمص تناولوا في قصائدهم عظمة وعطاءات الجيش العربي السوري، ودوره في صناعة النصر وحماية البلاد وصموده بوجه العدوان.

وأوضح مدير مركز ثقافي العزيزية جهاد الغنيمة في تصريح لمراسل سانا أن الأمسية تشكل ظاهرة فريدة وفرصة للتعبير عن الامتنان والتقدير لأبطال الجيش العربي السوري حيث شارك تسعة شعراء من عدة محافظات أغنوا الأمسية بأذواق وألوان أدبية متنوعة احتفت بالجيش كلٌ على حدة وبأسلوبه الخاص.

بدورها قالت مؤسس ومدير عام الملتقى السوري للثقافة وديعة درويش: “نقدم كلماتنا اليوم عربون شكر ووفاء للجيش الذي شكل سياج أمان لسورية، ومشاركتنا في حلب لها أهمية خاصة لأنها باتت محور صمود ومفصل نصر في الحرب بفضل الجيش”.

ومن الشعراء المشاركين بيّنت الشاعرة صديقة رابعة أنّ الأمسية مثّلت خير فرصة للتعبير عن مشاعر الوفاء للجيش العربي السوري ومشاركة مكونات الشعب السوري في الاحتفال بعيد الجيش الذي احتفل كل بطريقته تحت عنوان المحبة والاعتزاز.

ولفت الشاعر أكرم مصطفى إلى الصفة والمنزلة التي تناول بها الجيش العربي السوري في قصائده التي صورت الجنود آباء وإخوة وأبناء أعزاء على قلوب الجميع ونقطة أمل التف السوريون حولها في السلم والحرب للمضي قدماً على درب النصر.

كما نظّم المركز الثقافي بحمص اليوم مهرجاناً شعرياً بمناسبة الذكرى الـ 78 لتأسيس الجيش العربي السوري شارك فيها 8 شعراء من حمص قدموا قصائد وطنية ووجدانية.

ومجدت الشاعرة رحاب رمضان في قصيدتها بعنوان “عبق الياسمين” حراس الفجر الذين أهدوا الوطن البطولة والفداء بينما قدم الشاعر “عمار العيسى” قصيدة وجدانية بعنوان “ولادة” يحكي فيها عن دمشق ويصفها بطفلة النور التي فاضت على التاريخ حضارة وعراقة.

وكان للشاعر بشار الجهني قصيدة عمودية بعنوان “رجال الله” أهداها إلى الأبطال الذين أقسموا بأن الصبح لن يتأخر، والإرهاب سيندحر.

ووصف الشاعر إبراهيم الهاشم في قصيدته العمودية بعنوان “إلى جيشنا الباسل” أبطال الجيش العربي السوري بحصن سورية الأبي وصناع البطولة بينما تغنى الشاعر حسن أحمد في قصيدته الزجلية بشآم العزة والبطولة.

بدوره قدم الشاعر غسان أبو حميدي قصيدة بعنوان “عبثاً نطاول هامكم” وصف فيها أبطال الجيش العربي السوري الذين يقفون في ساحات الوطن وحيث يصلون يصبح المكان أطهر، ومجّد جرحى الجيش الذين زرعوا في كل شبر من أنحاء الوطن قطعة من أجسادهم.

الشاعرة ريما خضر استخدمت الأسلوب الرمزي في قصيدتها بعنوان “نشيد المقاتل” لتحكي عن مآثر الجيش العربي السوري وبطولاته.

وشاركت الشاعرة عفاف الخليل بقصيدة “شهيد” استخدمت فيها الأسلوب البسيط القريب من المتلقي لوصف الشهيد وتضحياته.

أوهانيس شهريان ولارا أحمد

حمص

حلب

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