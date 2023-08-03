(صور من ذاكرة الحياة والموت) عرض مسرحي في ثالث أيام مهرجان المونودراما المسرحي في حماة

حماة-سانا

احتضنت خشبة المركز الثقافي في حماة اليوم العرض المسرحي “صور من ذاكرة الحياة والموت” تأليف شاكر شاكر وإخراج محمود عبد الباقي، وأداء أسامة عثمان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي.

ويجسد العمل وفق تصريح مخرجه محمود عبد الباقي لمراسلة سانا معاناة شاب أصيب بإحباط نتيجة ما مر به من آلام في ماضيه الذي عاشه وبقي سجيناً فيه، وعانى من مشكلات وعقد نفسية تمثلت بصور من الطفولة والشباب، وابتعاد أولاده عنه وتطورت إلى أن وصل للمرحلة الأخيرة وهي الانتحار.

واعتبر عبد الباقي أن مثل هذه المهرجانات تتيح للمسرحيين الشباب الفرصة لوضع بصماتهم وإثبات كفاءاتهم من خلال الأعمال المسرحية.

ورأى مدير ثقافة حماة سامي طه أن مهرجان المونودراما ساحة فنية مهمة لكل محبي المسرح ليقدموا نتاجهم الفني، متمنياً أن يبقى المسرح حياً للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن فن المونودراما أصبح له جمهوره اليوم في حماة وهذا دليل على أن مساحات المسرح واسعة تستوعب كل التجارب والخبرات، مشيرا إلى أن عرض اليوم كان مميزاً ومتكاملاً من حيث التأليف والإخراج والأداء.

ويقدم مساء غد ضمن فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي عرضان مسرحيان، الأول بعنوان “ارتقاء” تأليف وإخراج محمد الشعراني على خشبة المركز الثقافي في سلمية، والعرض الثاني بعنوان

“جوف الحوت” تأليف ناهض الرمضاني وإخراج حسين عرب على خشبة المركز الثقافي في حماة.

سهاد حسن

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