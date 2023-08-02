وضع معايير إشغال المساكن المؤقتة لمتضرري الزلزال في اجتماع بجبلة

اللاذقية-سانا

ناقش اجتماع عقده اليوم في مقر مجلس مدينة جبلة المعايير المطلوبة لإشغال الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين من الزلزال، والتي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع محافظة اللاذقية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي ورئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي، ورئيس مجلس مدينة جبلة إلى الواقع العام في عموم المنطقة التي تضررت من الزلزال، حيث تقرر نقل العائلات المستحقة للسكن القاطنة في مركز الإيواء الإماراتي بحي الفيض بمدينة جبلة، إلى الوحدات السكنية في موقع النقعة، والتي شارفت على الانتهاء كخطوة أولية.

كما ناقش المشاركون المعايير المطلوبة لاستكمال إشغال الوحدات السكنية من المتضررين المستحقين لها في مدينة جبلة، بحيث يكون “المنزل مهدما أو يملك المتضرر قراراً بالهدم، والأولوية لأبناء المنطقة القريبة من موقع الوحدات السكنية”.

ونوه المهندس حبيب خلال الجلسة إلى أهمية العمل على تأمين سكن لكل متضرر إما بنقله للوحدات السكنية أو من خلال استئجار منزل، أو تقديم بدل إيجار في حال عدم حصوله على مسكن ضمن هذه المواقع، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية المؤقتة في موقع النقعة ستوضع بالخدمة قريباً.

هازار حمود

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