SCS-NET

منتخب سورية بكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره الإماراتي ودياً

2023-08-02

جاكرتا-سانا

بفارق نقطتين، خسر منتخب سورية بكرة السلة للرجال أمام المنتخب الإماراتي بنتيجة 63-61 نقطة اليوم في أولى مبارياته في دورة إندونيسيا الدولية الودية، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت نتيجة الربع الأول لمصلحة منتخبنا الوطني بواقع 18-14 نقطة، فيما تقدم المنتخب الإماراتي في باقي الأرباع بواقع 11-14 نقطة، 20-21 نقطة 12-14 نقطة.

وسيلتقي منتخبنا الوطني يوم الجمعة القادم مع منتخب إندونيسيا (ب)، ويوم السبت مع منتخب إندونيسيا (أ).

يشار إلى أن سورية ستستضيف تصفيات المجموعة الثانية في صالة الفيحاء بدمشق في الثاني عشر من آب القادم.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

منتخب سورية بكرة السلة يلتقي مضيفه النيوزيلاندي غدا ضمن تصفيات كأس العالم

دمشق-سانا يخوض منتخب سورية بكرة السلة للرجال مواجهة قوية أمام مضيفه النيوزيلاندي غدا في منافسات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved