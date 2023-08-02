محاضرة وقصائد شعرية باتحاد كتاب طرطوس بمناسبة عيد الجيش

طرطوس-سانا

تقديراً لبطولات وتضحيات الجيش العربي السوري في سبيل الذود عن حياض وسيادة الوطن وبمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيسه، استضافت صالة اتحاد كتاب طرطوس محاضرة وفقرة شعرية للشاعر محيي الدين محمد.

وتضمنت المحاضرة التي ألقاها اللواء المتقاعد علي أحمد الحديث عن تاريخ ونشأة الجيش العربي السوري، ودوره في محاربة “إسرائيل” ومحاربة الفكر التكفيري في الوقت الراهن، واجتثاث الإرهاب من جذوره ونشر الأمن والأمان في ربوع سورية.

وذكر في محاضرته مرحلتين في نشأة الجيش الأول، المرحلة الأولى من 1918 وحتى 1945، والثانية من عام 1945 حتى الوقت الراهن، مضيفاً: “كان للجيش في كلتا المرحلتين دور وطني في الدفاع عن أرض سورية، ودور قومي من خلال المشاركة في الدفاع عن أي بلد عربي يتعرض لعدوان أو نكبات وغيرها”.

وقدم اللواء الذي أمضى 35 عاماً في صفوف الجيش السوري التهاني لهذا الجيش في عيده، معرباً عن أمله بأن نعيش ذكرى عيد الجيش القادم وأرض سورية الطاهرة خالية من الإرهاب.

الشاعر محيي الدين محمد ألقى نصاً شعرياً من الشعر العمودي بعنوان “زيارتان إلى ظلي” تغنى فيه بانتصارات دمشق قبل الأزمة، واستشعر ببطولات جنود الجيش الذين استبسلوا في الدفاع عنها، كما قدم قصيدة أخرى بعنوان “خريف المرايا” من البحر المتقارب.

منذر عيسى رئيس فرع اتحاد الكتاب بطرطوس قال: إن لقاء اليوم هو يوم أغر في تاريخ سورية، لاستذكار التضحيات الجسام والبطولات العظام التي سطرها هؤلاء الأبطال، ومن واجبنا مشاركة الجيش في عيده وتأكيد الاستمرار بالوقوف إلى جانبه وتقدير تضحياته.

راما ضوا

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