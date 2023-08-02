معمل الحرير في مشتى الحلو

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير الخليل يبحث في طهران تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين سورية وإيران
2023-08-02
تجمع رجال الأعمال السوريين بالعالم: أبناء الجالية السورية برومانيا جاهزون للانخراط في إعادة إعمار وطنهم
2023-08-02
الوزير المقداد يبحث مع أحمديان وولايتي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
2023-08-01
مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث تعزيز التعاون المشترك وينتخب مجلس إدارة جديداً
2023-08-01
مباحثات سورية إيرانية في طهران بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
2023-08-01
مجموعات سياحية إيطالية وتشيكية تزور آثار المدينة القديمة ببصرى الشام وقلعتها
2023-08-01
الخليل يجري لقاءات مع وزراء ومسؤولين إيرانيين لتطوير التعاون في مجالات الزراعة والكهرباء والاستثمار
2023-08-01
محليات
توسيع الشبكة الكهربائية في عدة مناطق بدرعا
2023-08-02
الحرارة غداً أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2023-08-02
سبل تعزيز عمل المجالس المحلية خلال اجتماع توجيهي في طرطوس
2023-08-02
ضبط لحوم أسماك وجوانح دجاج فاسدة في دمشق
2023-08-02
السياسة الوطنية للحوسبة السحابية في ورشة عمل لوزارة الاتصالات
2023-08-02
إخماد حريق في شقة سكنية في دمر والأضرار مادية
2023-08-02
محافظة اللاذقية تتسلم آليات إسعاف وإطفاء وأدوية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي
2023-08-02
رياضة
سحب قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024
2023-08-02
بمناسبة عيد الجيش… مهرجان رياضي لألعاب القوة باللاذقية
2023-08-02
النصر السعودي يتعاقد مع السنغالي ماني
2023-08-01
الفارس محمد جوبراني يحرز لقب الجائزة الكبرى ببطولة الجيش لقفز الحواجز
2023-08-01
ثلاث برونزيات من نصيب الرباع محمد الكاتب في بطولة آسيا لرفع الأثقال
2023-08-01
اتحاد كرة القدم يكرم منتخب سورية الأولمبي لنيله الميدالية الفضية بدورة الألعاب العربية في الجزائر
2023-08-01
منتخب ريف دمشق يكثف تحضيراته استعداداً للمشاركة بالمشروع الوطني لتطوير الكرة السورية
2023-08-01
اقتصاد
سعر غرام الذهب ينخفض 22 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-08-02
الوزير الخليل يبحث في طهران تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين سورية وإيران
2023-08-02
ارتفاع أسعار الذهب
2023-08-02
ارتفاع أسعار النفط
2023-08-02
وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
2023-08-02
مباحثات سورية عراقية حول تسهيل حركة الترانزيت والنقل البري
2023-08-01
اللجنة المركزية لتسوق الحبوب تعرض الصعوبات والمقترحات اللازمة لتلافيها الموسم المقبل
2023-08-01
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