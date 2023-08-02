بكين تسجل أكبر معدل أمطار منذ 140 عاماً

بكين-سانا

قالت خدمة الأرصاد الجوية في بكين اليوم: إن العاصمة الصينية شهدت أكبر معدل هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأرصاد الجوية في المدينة قولها: إنه” تم تسجيل معدلات أمطار بلغت 744.8 ميلمتراً في (تشانغ بينغ) في بكين منذ السبت حتى اليوم”، مشيرة إلى أن” الكمية القصوى من الأمطار المسجلة خلال العاصفة والتي بلغت 744.8 ميلمتراً سجلت في وانغجيايوان في تشانغبينغ”.

وأشارت إلى أن” الكمية القياسية السابقة كانت 609 ميلمترات وتعود إلى عام1891.

وضرب (دوكسوري) وهو الإعصار الخامس في الصين العام الجاري شمال البلاد يوم الجمعة الماضي تبعته أمطار غزيرة تواصلت منذ يوم السبت أدت إلى فيضانات، أسفرت عن مصرع وفقدان العشرات.

وكثفت السلطات الصينية اليوم عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين وأطلقت وزارة الموارد المائية استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في منطقة منغوليا ومقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ.

وقالت الوزارة: إنه “خلال الفترة المقبلة من اليوم وحتى الجمعة من المتوقع أن تهطل الأمطار الغزيرة على معظم أجزاء حوضي نهري سونغهوا ولياوخ”.

ويوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات يتألف من 4 مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الأكثر خطورة.

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