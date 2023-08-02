ارتفاع عدد ضحايا تفجير التجمع الحزبي في باكستان إلى 63 قتيلاً و123 جريحاً

اسلام أباد-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعاً في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان يوم الأحد الماضي إلى 63 قتيلاً و123 جريحاً، بينهم إصابات بالغة في واحدة من أسوأ الهجمات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن (لياكت علي) المتحدث باسم المشفى الحكومي في باجور قوله:” أؤكد أن 63 شخصاً قتلوا حتى الآن في التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا في منطقة باجور القبلية الواقعة قرب الحدود مع أفغانستان، بينهم أطفال وأصيب 123 آخرون بعضهم حالتهم حرجة، مشيراً إلى أن” بعض الجرحى ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.

وأعلن فرع لتنظيم (داعش) الإرهابي في أفغانستان مسؤوليته عن الهجوم.

بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: إن” المسلحين وجدوا ملاذات داخل أفغانستان، وأعادوا تجميع صفوفهم، وأعيد تسليحهم هناك ثم تسللوا إلى باكستان لشن هجمات”، مطالباً أفغانسان ببذل المزيد من الجهود لمنع المسلحين من عبور الحدود لشن هجمات.

ووقع التفجير الأحد الماضي قبل ساعة من الموعد المقرر لبدء مسيرة في باجور، وندد شريف بالمسؤولين عن التفجير واصفاً إياهم بأنهم “إرهابيون”، متوعدا بأنهم” سيلقون عقاباً شديداً”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 56 شخصاً جراء التفجير.

وفي شباط الماضي قتل أكثر من مئة شخص، معظمهم من رجال الشرطة إثر تفجير مسجد داخل مقر شرطة بيشاور.

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