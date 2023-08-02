فرقة لحن الغنائية الجوالة أداء استثنائي وتناغم فني مذهل

درعا-سانا

تحمل فرقة لحن الغنائية الجوالة في نغماتها رونقاً ساحراً وإحساساً عميقاً من خلال تقديمها أداء فنياً جديداً، فيقوم أعضاء الفرقة بالتجول عبر المحافظات وتقديم مقطوعات موسيقية تسرق قلوب الجمهور، وتجعله يعيش لحظات لا تنسى.

مدير الفرقة وعازف الجيتار والعود أسعد حميدي قال لمراسلة سانا الشبابية: إن فرقته تأسست في عيد الأم لسنة 2021، حيث شاركت الفرقة بأول حفل لها على خشبة مسرح درعا، وحظيت بترحيب وتقدير كبيرين من الجمهور وكانت البداية المشرقة لهذه التجربة الفنية ثم أحيت الفرقة حفلات ثانوية بمغارة موسى ببلودان، ونظمت حفلات عديدة في جميع المحافظات وهي تقدم جميع أنواع الغناء بما في ذلك الخليجي والكلاسيكي والتراثي والعراقي، مشيراً إلى أنهم يعتمدون على مقام الكورد الذي يجمع بين الأصول الغربية والشرقية.

وأوضح شادي بشارة وهو عازف كمان بالفرقة (سنة أولى طب أسنان) أن الفرقة تبحث عن الشيء المختلف لتقديمه للناس لرسم الابتسامة على وجوههم في ظل الظروف الصعبة التي تمر علينا.

وبين أوس عبود طالب تربية ومعلم صف وعازف للعود في الفرقة أننا نعمل كعازفين بالفرقة بتغيير بعض الألحان لبعض الأغاني ونضيف على الأغاني نكهة مميزة وغريبة، فمثلاً قد نقوم بتقديم بعض الأغاني الطربية القديمة بمشاركة آلة الجيتار والإيقاع.

بدوره قال أدهم حصباني: (طالب الفيزياء) وعازف إيقاع إننا كفرقة نجول جميع المحافظات عن طريق رحلات منظمة لنعرف باقي المحافظات على اللون الغنائي الغريب الذي نقدمه ونطمح أن نكون عما قريب فرقة متميزة ومبدعة تسعى لتحقيق شهرة واسعة ومرموقة على مستوى القطر.

زين العودة وهو معاون مدير الفرقة وعازف عود أشار إلى أنه وزملاءه يتطلعون إلى عزف وغناء بعض القصائد عن طريق كتاب كبار ومعروفين، لافتاً إلى أن فرقتهم تستطيع تقديم ما هو مميز وجديد برحلة واحدة دون القيام ببروفات أو تحضيرات مسبقة إنما تقديم مواهبهم بشكل مباشر.

والجدير بالذكر أن الفرقة تضم عدداً من الشباب الموهوبين بالغناء من بينهم سعيد الطعاني، وعبد القادر النسر، وعبد الرحمن أبو رقطي.

ليلى حسين

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