مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا القرية، واعتدوا على الفلسطينيين وخربوا ممتلكاتهم، وأحرقوا 20 خلية نحل فيها، ثم أقاموا خياماً فيها تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وكان مستوطنون اعتدوا أمس على الفلسطينيين في منطقة خربة القط قرب أراضي بلدة حلحول شمال الخليل، واستولوا على مساحات من الأراضي الفلسطينية، وأقاموا خياماً فيها تمهيداً لتوسيع إحدى المستوطنات بالمنطقة.

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