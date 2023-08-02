مهرجان شعري في سجن حمص المركزي بمناسبة عيد الجيش

حمص-سانا

نظم المركز الثقافي في سجن حمص المركزي اليوم مهرجاناً شعرياً بمناسبة عيد الجيش قدم فيه نخبة من شعراء حمص مجموعة قصائد وجدانية ووطنية.

وقدم الشاعر حسن أحمد قصيدة زجلية بعنوان “وقف قطار العمر” تحدث فيها عن مجموعة من العبر الإنسانية.

وشارك الشاعر هيثم المصري بقصيدة عنوانها “إلى شهيد الوطن” تغنى فيها بمناقب شهداء سورية الذين تألقوا شهباً في السماء ولاتزال ذكراهم تتردد في كل حين.

وكان للشاعرة عفاف الخليل قصيدة وطنية بعنوان “أخي الجندي” ذكرت فيها صفات حماة الديار الذين آثروا الذود عن حياض الوطن، وبذلوا دماءهم رخيصة لتبقى سورية عزيزة شامخة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت مشرفة المركز الثقافي في سجن حمص المركزي فاطمة الأسعد أن الفعالية تهدف إلى إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري، ترسيخاً للمبادئ والقيم الوطنية، ولتعزيز هذه القيم في نفوس السجناء.

وأوضحت أنه يتم شهرياً تنظيم عدة فعاليات ثقافية يحضرها مجموعة من السجناء الرجال أو النساء أو الأحداث، إضافة إلى دورات الخياطة والحاسوب والحلاقة وغيرها بالتعاون مع عدة جهات، منها الغرفة الفتية ودائرة تعليم الكبار بحمص.

لارا أحمد

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