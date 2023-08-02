بمناسبة عيد الجيش… مهرجان رياضي لألعاب القوة باللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي باللاذقية مهرجاناً رياضياً بمناسبة عيد الجيش في ملعب الباسل بمشاركة كل المراكز التدريبية بالمحافظة.

رئيس مكتب ألعاب القوة باللاذقية أيمن أحمد أوضح في تصريح لـ سانا أن المهرجان الرياضي تضمن فقرات رياضية متنوعة ولوحات جسدت الانتماء للوطن، إضافة إلى حركات رياضية خاصة بكل لعبة وعروض تمثيلية قدمها أبطال وبطلات منتخب اللاذقية بالجودو تظهر المهارات الفنية والتكتيكية والقدرات البدنية لكل لاعب.

وأشرف على المهرجان نخبة من المدربين والأبطال بهذه الألعاب، بهدف التعريف بها ونشرها وتوسيع قاعدتها بالمحافظة.

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