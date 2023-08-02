الخدمات الفنية بدرعا: صيانة عدد من الطرق في المحافظة وتنفيذ أخرى جديدة

درعا-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية بدرعا صيانة وإعادة تأهيل مجموعة من الطرق، بلغ طولها 40 كيلومتراً فضلاً عن تنفيذ طرق جديدة بطول 3 كيلومترات، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية للعام الحالي وفق مدير الخدمات الفنية بدرعا المهندس كمال برمو.

وأوضح برمو في تصريح لمراسل سانا أن الطرق التي تمت صيانتها هي طرق الغارية الغربية – الغارية الشرقية و عتمان- طفس و السهوة – المسيفرة و سحم – تسيل و كازية الأنوار -الدلي و داعل -الأتوستراد الدولي ، ومن الطرق الجديدة طريقان زراعيان في الشيخ مسكين ونوى بطول ثلاثة كيلومترات.

وأشار برمو إلى أن خطة المديرية تتضمن صيانة وإعادة تأهيل طرق بطول 96 كيلومتراً و إنشاء وتأسيس طرق جديدة بطول 10 كيلومترات و بكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليارات ليرة سورية، لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من كافة الطرق نهاية أيلول القادم .

وأكد برمو أن تنفيذ الصيانة وإعادة التأهيل و الإنشاء و التأسيس لكافة الطرق يتم عبر كوادر المديرية وبآلياتها، ووفق المواصفات المطلوبة كما يتم استجرار المجبول الاسفلتي من مجبل المديرية .

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