الجيش الروسي يسيطر على 8 مواقع محصنة للقوات الأوكرانية في لوغانسك

موسكو-سانا

أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات غرب الروسية سيرغي زيبنسكي أن وحدات من المجموعة فرضت سيطرتها على 8 مواقع محصنة للقوات الأوكرانية في منطقة كوزيموفسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية، في غضون ثلاثة أيام.

ونقل موقع (RT) عن زيبنسكي قوله: “خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية على اتجاه كوزيموفسكي، استولت فصائل هجومية من المشاة الميكانيكية تابعة لجيش الدبابات الأول، على ثمانية معاقل، وأربعة ملاجئ محصنة، وتم خلال ذلك القضاء على 3 أطقم مدافع رشاشة، وقتل عناصر سرية مشاة كاملة من اللواء الميكانيكي رقم 32 ولواء المظليين رقم 25 من القوات الأوكرانية”.

وأضاف زيبنسكي: إن المروحيات الحربية الروسية من طراز (كا 52) و(مي 35)، وكذلك القاذفات من طراز (سو 25)، وجهت ضربات مركزة ضد تجمعات لمعدات وعناصر اللواء الآلي رقم 14 بالقوات الأوكرانية.

ويوم أمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها صدت على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسنوليمانسك، 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وتم خلال ذلك قتل أكثر من 100 جندي أوكراني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency