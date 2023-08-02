احتفالاً بعيد الجيش العربي السوري.. فعاليات ثفافية وفنية في ثقافي (أبو رمانة)

دمشق-سانا

احتفالاً بعيد الجيش العربي السوري نظمت وزارة الثقافة، مديرية الثقافة في دمشق، اليوم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بعنوان “رجال العز” بالتعاون مع فريق “أحب سورية”، وذلك في المركز الثقافي العربي بـ (أبو رمانة).

وتضمنت الفعاليات افتتاح معرض للفنان علي عثمان ضم 25 لوحة تشكيلية رسمها خصيصاً للاحتفال بعيد الجيش وتنوعت موضوعاتها بين طبيعة حية وأجزاء من حارات دمشق وياسمينها وبين لوحات بورتريه لأبطال الجيش وشخصيات سياسية مؤثرة وخاصة في الحرب على سورية.

كما تضمنت الفعاليات تقديم فقرة شعرية وطنية لكل من الشعراء تغريد مفلح وهناء داوودي وصالح عزام ووسام قرفول ورياض علي والعقيد وليد جناد، بالإضافة إلى فقرة فنية شارك فيها الفنانين بسام طباع على آلة الأورغ، وبسام حسن على العود وريم أسعد، وبمشاركة المغنيين شريف الآغا ووائل فرح.

وفي تصريح لـ سانا أشار الفنان عثمان إلى أنه حاول أن يعبر عن الجندي السوري وتضحياته التي حافظ فيها على الوطن، من خلال لوحات معرضه الذي يحتفى به بعيد تأسيس الجيش العربي السوري.

ولفت إلى أهمية احتفال كل سوري بهذا اليوم الوطني كل بطريقته، وذلك تقديراً لما بذله الجيش العربي السوري خلال الحرب على سورية من تضحيات.

أما الشاعرة والمسؤولة عن فريق “أحب سورية” منى الصميلي فأكدت أن الفريق يعمل على تنظيم فعاليات ثقافية وطنية، مبينة أن عيد الجيش من أهم الفعاليات التي يحتفل بها الفريق كتعبير عن الامتنان والتقدير له ولأبطاله الميامين.

كنانة اسماعيل

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