استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهاد طفل فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على محمد الزعارير “15 عاماً” قرب بلدة السموع جنوب الخليل ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه وتركته ينزف حتى ارتقى شهيداً.

وكان استشهد فلسطيني في وقت سابق اليوم بعد تنفيذه عملية بطولية شرق مدينة القدس المحتلة أسفرت عن إصابة ستة مستوطنين وجاءت رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطينيين.

وباستشهاد الزعارير يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة منذ مطلع العام الجاري إلى 209 إضافة إلى إصابة الآلاف.

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