بمشاركة 56 سيدة… افتتاح معرض وبازار (إبداع 13) في حمص

حمص-سانا

بمشاركة 56 سيدة من أصحاب المشاريع الصغيرة، افتتحت مجموعة نساء صغيرات مبدعات بالتعاون مع غرفة تجارة حمص اليوم معرض وبازار “إبداع 13” في حي الحمرا بالمدينة.

ويضم المعرض والبازار في دورته الـ 13 منتجات يدوية متنوعة من الحقائب والعباءة المطرزة والإكسسورات الهاند ميد من الخرز الملون والتحف والصمديات والشموع والصابون بأنواعه والشرقيات وغيرها من المشاريع المنتجة.

المشرفة على المعرض والبازار غزل الطرشة أشارت إلى مشاركة سيدات وشابات من الجيل الجديد من حمص وبعض المحافظات لعرض منتجاتهن والتعريف بمواهبهن ضمن البازار للتسويق لمنتجاتهن اليدوية.

رئيس غرفة تجارة حمص محمد إياد دراق السباعي أوضح أن مشاركة واسعة يشهدها المعرض والبازار بدورته الـ 13 من مختلف المنتجات، لا سيما ما تتقنه المرأة السورية من مشغولات يدوية ضمن مشاريع صغيرة التي تشكل أحد أهداف عمل الغرفة من خلال دعمها وتوسيعها بتنفيذ عدد من المبادرات مع بعض المنظمات.

سانا التقت عدداً من المشاركات بالمعرض والبازار حيث قالت نوار الحسيني: إنها تشارك بشكل دوري بالمعرض بمنتجاتها من العباءات المطرزة والتي تلقى رواجاً حالياً.

أما أختها ميس فبدأت مشروعها لإنتاج الإكسسورات وأدوات الزينة، مستخدمة الخرز والخيوط وبعض الأقمشة، حيث وظفت دراستها في معهد الفنون التشكيلية بإنتاج تصاميم إبداعية تحاكي روح العصر.

أما السيدة نهلة عوف خريجة معهد صبحي شعيب للفنون التشكيلية فقد استثمرت مواهبها بالرسم في صنع صمديات من الخشب والشمع ولوحات جمالية لتزيين جدران البيوت مستوحاة من التراث المعماري الأصيل.

ومن الجيل الجديد تشارك كأصغر منتجة الطفلة زينة أحمد “11” عاماً التي قدمت مع أمها من طرطوس لتعرض مشغولات من الخرز الملون نفذتها بشكل يدوي بتصاميم متقنة من الإكسسورات وأدوات الزينة، مستفيدة من الفضاء الإلكتروني سواء بالتسويق أم بإنتاج القطع الأميز.

ومثلها الطفلة شهد ديوب التي بدأت مشروعها الصغير بتنمية موهبتها في صناعة الإكسسوار وأدوات الزينة حيث شاركت لأول مرة في بازار بمدينتها طرطوس.

أما السيدة أماني مسعود فتشارك دورياً بالمعرض والبازار من خلال عرض منتجات يدوية من الإكسسورات.

عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية عبير الأتاسي أوضحت أنه يتم المشاركة بالبازار لعرض ما أنتجته الفتيات من مكرميات وبعض أعمال الكروشيه والمطرزات، بعد تدريبهن على العمل اليدوي إضافة لمنتجات مشغل الجمعية.

ولمنتجات الصابون الحلبي يقول رامز الصاج المشرف على الجناح: إنه تهدف المشاركة بالبازار للتعريف على الأنواع المصنوعة من المواد الطبيعية والعطورات الطبيعية والأكثر جودة ومنها ما يتم تصديره لأوروبا.

وتشرف عتاب قباقيبو من جمعية الربيع لرعاية المصابين باضطراب التوحد بحمص على منتجات من إنتاج أطفال الجمعية البسيطة من أدوات الزينة.

ويستمر معـرض و بــازار إبــداع 13 حتى يوم الجمعة 4 آب الحالي ويستقبل الزوار من الساعة 11 صباحاً حتى 11 مساء يومياً في صـالـة الأمـاكـن، حي الـحـمـرا شارع الملعب بحمص.

تمام الحسن

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