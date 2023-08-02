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الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

2023-08-01

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، أربعة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط وبلدة العيزرية شمال شرق مدينة القدس وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتقلت ثلاثة منهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بردلة في الأغوار الشمالية واعتقلت فلسطينياً واستولت على مركبته.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم، ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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