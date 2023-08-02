مقتل شخصين جراء قصف أوكراني على مدينة ياسينوفاتايا

دونيتسك-سانا

أعلنت السلطات المحلية في مدينة ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك الشعبية مساء اليوم عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء القصف الأوكراني.

ونقل موقع “أرتي” عن رئيس إدارة المدينة دميتري شيفتشينكو قوله في تغريدة على حسابه على تلغرام اليوم: “إن عملية قصف همجية جديدة لياسينوفاتايا أودت بحياة شخصين مدنيين وأصابت شخصين آخرين بجروح”.

وفي وقت سابق أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك عن تعرض حافلة للقصف بقذائف عنقودية من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال رحلة من مدينة ماكييفكا إلى ياسينوفاتايا، حيث أسفر القصف عن تعليق حركة المرور في هذا الطريق.

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