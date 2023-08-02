العرض المسرحي “القرار” في ثاني أيام مهرجان المونودراما المسرحي في حماة

حماة-سانا

واصل مهرجان المونودراما المسرحي عروضه على خشبة المركز الثقافي في حماة الذي احتضن اليوم مسرحية القرار من تأليف أحمد خنسة وإخراج مهند زيداني.

وبين مدير الثقافة بحماة سامي طه لمراسلة سانا أن نص “القرار” الذي قدم في ثاني أيام المهرجان تحدث عن مجموعة من التناقضات في شخصية الشاب الشاعر الذي لا يريد أن يكون صورة عن والده، مشيراً إلى أن المخرج استطاع أن يحوله إلى محاكاة للعالم الداخلي للممثل وتجسيد الشخصيات المتعددة بشخصية واحدة بشكل جيد.

ولفت مخرج العمل إلى أن نص “القرار” سلط الضوء على الذائقة التي أصابت المجتمع ككل من ناحية الشعر والأغاني وتمت معالجته بطريقة إخراجية جديدة موضحاً أهمية هذا المهرجان في إتاحة الفرصة للمشاركة معبراً عن سعادته بهذه التجربة.

ويقدم مساء غد ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان المونودراما المسرحي عرض صورة من ذاكرة الحياة والموت من تأليف شاكر شاكر وإخراج محمود عبد الباقي على خشبة المركز الثقافي بحماة.

سهاد حسن

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