مستوطنون يستولون على أراض للفلسطينيين شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

استولى مستوطنون اسرائيليون اليوم على مساحات من أراضي الفلسطينيين شمال الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا منطقة (خربة القط) قرب أراضي بلدة حلحول شمال الخليل واعتدوا على الفلسطينيين، واستولوا على مساحات من الأراضي، ثم أقاموا خياماً فيها، تمهيداً لتوسيع إحدى المستوطنات بالمنطقة.

إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل ما بين بلدة زعترة وقرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وكان استولى مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم على مساحات من الأراضي في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

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