شعراء وأدباء وصحفيو حمص يحتفون بعيد الجيش على منبر اتحاد الكتاب

حمص-سانا

لأنهم حماة الوطن ومن أجله بذلوا التضحيات مسطرين أروع صور البطولة و الوفاء، عبّر شعراء وأدباء وصحفيو حمص عن تقديرهم لرجال الجيش العربي السوري في عيدهم الأسمى بمهرجان شعري قصصي جمعهم على منبر اتحاد الكتاب بحمص بعنوان “وطن شرف إخلاص”.

واستهل المهرجان القاص والإعلامي”عبد الحكيم مرزوق “بقصة قصيرة بعنوان “هل يخطىء الأطباء ” وفيها يوثق مشهدا لبطولة عناصر الجيش العربي السوري الذين استبسلوا دفاعا عن الأرض في وجه المجموعات الإرهابية التي استهدفت أمن الوطن.

وبنبرة اعتزاز واقتدار لما قدمه أبطال الجيش كي يبقى الوطن آمناً وعزيزاً على الغادرين، استفاضت مشاعر الشاعرة غادة اليوسف عبقاً وأملاً بالانتصار بقصائد وطنية ووجدانية بعناوين “ياجبالنا” و”الصبر” و”الأمل”.

وبقصة وطنية بعنوان “نداء الواجب بين حربين ” شارك الدكتور الأديب والقاص” نزيه بدور” وفيها يروي بطولات الجيش العربي السوري المشرفة، دفاعاً عن سورية وفلسطين المحتلة في وجه العدو الإسرائيلي الغاشم في حربي تشرين وحزيران، حيث سطر فيها أبطال الجيش أسمى قيم الوفاء للقضية القومية.

وكان للشاعرة والصحفية ميمونة العلي مشاركة مميزة بقصائدها الوطنية التي حملت عناوين “قل لي” و”الشهيد ” و”جيشنا الباسل” وفي الأخيرة تمجد عظمة الشآم التي أنبتت رجالاً رفعوا راياتها نحو العلا لتعانق الثريا بسجاياهم.

وازدان المهرجان الذي قدم له الشاعر العميد حسن كتوب ألقا بمشاركة واحد من رجالات الجيش البطل وهو اللواء المتقاعد محمد علي الذي شارك بقصائد وطنية جاءت بعناوين “الدهر ملك يديك” و”أبي العلاء” وفيهما يتغنى بسورية الفينيق صاحبة المجد والإباء، بأنها ستبقى بفضل ملاحم أبطالها المشرفة عصية على كل من يستهدف حضارتها وتاريخها وأمجادها الخالدة.

حنان سويد

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