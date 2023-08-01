بعد هجوم مسيرات أوكرانيا على موسكو.. الأمم المتحدة ترفض استهداف المنشآت المدنية

نيويورك-سانا

أدانت الأمم المتحدة هجوم المسيرات الأوكرانية التي استهدفت موسكو مجدداً اليوم، مؤكدة رفضها لهذه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية لأي سبب كان.

ونقلت وكالة تاس عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله تعليقاً على هجوم المسيرات على موسكو: إن “الأمم المتحدة تعارض الهجمات على البنية التحتية المدنية”، مضيفاً: “نؤكد رفضنا القاطع لأي هجمات تستهدف المنشآت المدنية أينما وقعت”.

ولفت حق إلى أن “هذه الأهداف كانت مباني مدنية في موسكو، وإننا نعارض هذه الهجمات بشدة، وندعو كييف إلى وقفها”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق صباح اليوم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو بواسطة ثلاث مسيرات، حيث تم إسقاط اثنتين منها في سماء مقاطعة موسكو، فيما تم تعطيل الثالثة بوسائل الحرب الإلكترونية.

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