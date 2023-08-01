مقتل عنصرين من الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح جنوب غرب باكستان

اسلام اباد-سانا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم مقتل ضابطي شرطة جراء هجوم شنه مسلحون على عناصر الشرطة المرافقة لحملة تطعيم في اقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة قولها: إن “مسلحين كانوا على متن دراجات نارية فتحوا النار على عناصر الشرطة المرافقين لفريق من عمال حملة تطعيم ضد شل الأطفال في مدينة كويتا ما أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة على الفور”.

وأضافت: إن “المسلحين لاذوا بالفرار وإنه لم يصب عمال الفريق الطبي بأذى جراء الحادثة”.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤولية الهجوم إلا أن حملات مكافحة شلل الأطفال في باكستان عرضة للعنف، حيث يستهدف مسلحون فرق شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم.

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