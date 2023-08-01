الصين تجدد دعوة الولايات المتحدة إلى وقف دعمها العسكري لتايوان

بكين-سانا

جددت الصين اليوم دعوة الولايات المتحدة إلى وقف تقديم الدعم العسكري لتايوان، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية “تان كيفي” قوله رداً على سؤال حول إعلان البيت الأبيض مؤخراً عن المساعدة العسكرية لتايوان: هذه المساعدات العسكرية تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض بشدة سيادة البلاد ومصالحها الأمنية، وتعرض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان لخطر شديد.

وأضاف كيفي: إن بعض القوات الأمريكية تدفع الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان إلى الامام، من خلال أفعال شنيعة مختلفة، وقد حرضت القوى الانفصالية للقيام بالاستفزازات.

ودعا كيفي الجانب الأمريكي إلى وقف جميع أشكال التواطؤ العسكري مع تايوان، مؤكداً أن مسألة تايوان تتعلق بالمصالح الجوهرية للصين، وهي خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية.

وشدد كيفي على أن الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، وسيعمل بحزم على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وحماية السلام والاستقرار في المضيق.

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