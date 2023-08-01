اللجنة المركزية لتسويق الحبوب تعرض الصعوبات والمقترحات اللازمة لتلافيها الموسم المقبل

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي ضرورة تكاتف وتعاون كل الجهات المعنية بعمليات استلام الحبوب، لتجاوز المشاكل والصعوبات التي أعاقتها خلال الموسم الحالي، وذلك لتلافيها في بداية الموسم المقبل.

وخلال اجتماع ترأسه الوزير علي، استعرضت اللجنة المركزية لتسويق الحبوب واقع عمليات التسويق للعام الحالي في جميع المراكز المعتمدة، والكميات المسوقة، وصرف قيم الحبوب للفلاحين، والصعوبات التي اعترضت عمليات التسويق، والمقترحات اللازمة لحلها وتذليلها.

ونوه أعضاء اللجنة بموسم التسويق للعام الحالي والكميات المسوقة رغم الظروف القاسية، مشيرين إلى الجهود والتعاون الكبير من العاملين في المؤسسة السورية للحبوب لإنجاح استلام الموسم.

وتضم اللجنة المركزية لتسويق الحبوب في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والعدل والزراعة والداخلية واتحاد الفلاحين.

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