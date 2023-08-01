احتفاء بعيد الجيش… زيارة نقاط عسكرية وتكريم أسر شهداء وجرحى وحملات تبرع بالدم في عدة محافظات

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بمناسبة الذكرى الـ 78 لعيد الجيش العربي السوري، وتقديرا لبطولات بواسله أقيمت في عدة محافظات فعاليات مختلفة، تضمنت زيارة نقاط عسكرية، وتكريم عدد من العسكريين وأسر الشهداء والجرحى، وتنظيم حملات تبرع بالدم.

ففي محافظة ريف دمشق، كرم المحافظ صفوان أبو سعده عدداً من الضباط والعسكريين خلال زيارته عدداً من حواجز الجيش العربي السوري في مدخل حتيتة التركمان ومنطقة الجسر الخامس على طريق المطار في الغوطة الشرقية، وقدم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الجيش، موجها التحية لرجال الجيش العربي السوري الأبطال الذين يصلون الليل بالنهار حفاظاً على أمن الوطن ولصون أرضه وحماية أبنائه.

وشارك في الزيارة أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى، ونائب رئيس المكتب التنفيذي وعدد من أعضاء المكتب، ورؤساء المجالس المحلية المعنية.

وفي السياق، كرمت المحافظة بهذه المناسبة مجموعة من أسر وذوي الشهداء والجرحى في بلدات حتيتة التركمان والمليحة وشبعا، إجلالاً وإكباراً لتضحيات الشهداء الذين روت دماؤهم الزكية تراب الوطن فأينعت انتصاراً على أعداء سورية.

وبهذه المناسبة، نظمت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم حملة تبرع بالدم، شارك فيها العاملون في الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها، وذلك في وحدة تبرع بالدم متنقلة في مبنى الوزارة.

وعبر المتبرعون عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات جيشنا الباسل، مؤكدين أن التبرع بالدم أقل ما يمكن تقديمه لبواسل الجيش الذين صنعوا النصر بفضل تضحياتهم وبطولاتهم دفاعاً عن الوطن في وجه الحرب العدوانية.

وفي تصريحات لـ سانا، بين معتصم عباسي أن حملة التبرع مبادرة بسيطة مقارنة بما يقدمه جنود الجيش الباسل على امتداد ساحات الوطن، معتبراً أن التبرع بالدم واجب وطني وإنساني على كل مواطن سوري.

من جانبه لفت مروان السعدي إلى أن هذه الحملة عربون وفاء لتضحيات رجال الجيش في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، مؤكداً أن تضحياتهم وبطولاتهم نشرت الأمن والأمان في ربوع سورية.

وفي الحسكة، زار محافظ الحسكة لؤي صيوح يرافقه أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي حسن عدداً من النقاط العسكرية العاملة في مدينة الحسكة، وقدما التهنئة لهم بمناسبة الذكرى الـ 78 لعيد الجيش العربي السوري.

وبين صيوح أن زيارة أبطال الجيش الساهرين على أمن الوطن والمواطن في مواقعهم هي تعبير عن اعتزازنا وفخرنا بالملاحم التي سطروها وهم يدافعون بكل بسالة عن الوطن ضد أكبر هجمة إرهابية تشن عليه، وعيونهم ترنو إلى النصر الذي سيعيد الأمن والأمان إلى كل شبر من أرضه.

بدوره لفت حسن إلى أن أبطال جيشنا الباسل مصدر فخرنا واعتزازنا، ونحن نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وأنتم عنوان النصر والفخر والتضحية، وقد سطرتم ببطولاتكم أروع ملاحم الصمود والعنفوان، لتطهير تراب الوطن من رجس الإرهاب.

وأكد عدد من أبطال الجيش أنهم سيبقون على العهد، شعارهم النصر أو الشهادة، وأن دماء الشهداء الأبرار التي روت تراب الوطن الطاهر ستزهر نصراً يدحر كل معتد ومحتل وإرهابي دنس قدسية ترابه.

شارك بالزيارة قائد العمليات العسكرية في المحافظة، وقائد الشرطة، والمحامي العام، وعدد من المعنيين.

وفي حلب زار المحافظ حسين دياب، واللواء قائد المنطقة الشمالية وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور، وقائد شرطة المحافظة ورئيس مجلس المدينة الدكتور معد المدلجي، مقبرة الشهداء في حلب الجديدة، ووضعوا أكاليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرؤوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

كما أقامت الأمانة العامة للدفاع الوطني بحلب اليوم حملة تبرع بالدم في مبنى بنك الدم بالمدينة.

وبين شاهر خانجي منسق الحملة لمراسل سانا أنه بهذه المناسبة العظيمة، تقوم الأمانة العامة للدفاع الوطني فرع حلب بحملة تبرع بالدم، وهي أقل ما يقدم لهؤلاء الأبطال حامين تراب الوطن من الإرهاب والعدو الصهيوني.

المقاتل مصطفى، أوضح أن كل قطرة دم نقدمها فداء لسورية ووفاء للجرحى الذين قدموا الغالي والنفيس وذادوا عن حياض الوطن، وهذه الحملة وكل نقطة دم نقدمها هي عربون محبة ووفاء بمناسبة عيد الجيش.

المقاتل أحمد أشار إلى أن حملة التبرع بالدم لبى نداءها عناصر الدفاع الوطني (ضباطاً وصف ضباط) وفاء لجرحى الجيش العربي السوري، وتقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم في التصدي للتنظيمات الإرهابية.

وأقيم في مسرح دار الثقافة بمدينة درعا مهرجان خطابي تخللته لوحة فنية راقصة قدمتها فرقة أداء للفنون الشعبية بعنوان (شوفوا شامنا عن قرب)، ولوحة فنون شعبية بعنوان أم الحصايد من أداء تلميذات دار العلوم الخاصة.

وأكد محافظ درعا المهندس لؤي خريطة في كلمة له أن الجيش العربي السوري هو درع الوطن وحصنه المنيع الذي يحمي السوريين ومستقبل الأجيال القادمة.

بدوره أشار أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي في تصريح لـ سانا إلى أن الجيش العربي السوري الذي حقق الانتصار تلو الانتصار على امتداد ساحة الوطن يتابع مسيرته الوطنية في حربه ضد الإرهاب حتى تحقيق النصر المؤزر، مبيناً أن تلك الانتصارات تؤكد انتماء بواسل الجيش لوطن لا يعرف التخاذل ولا التنازل عن الحقوق القومية والوطنية.

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