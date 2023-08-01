اتحاد كرة القدم يكرم منتخب سورية الأولمبي لنيله الميدالية الفضية بدورة الألعاب العربية في الجزائر

دمشق-سانا

كرم اتحاد كرة القدم منتخب سورية الأولمبي وكادره الفني والإداري اليوم بعد نيله الميدالية الفضية بدورة الألعاب الرياضية العربية، التي أقيمت مؤخراً في الجزائر.

رئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان لفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت والتي أوصلتهم إلى الميدالية الفضية، منوهاً بأهمية الانجاز الذي تحقق والذي يعد حافزاً للاعبين لمواصلة التحضير للاستحقاقات القادمة.

وتلا حفل التكريم مؤتمر صحفي للمدير الفني للمنتخب تامر حسن تحدث خلاله عن الاستحقاقات المنتظرة للمنتخب الأولمبي، وهي التصفيات الآسيوية ودورة الألعاب الآسيوية.

وأشار حسن إلى أن المنتخب ما زال بحاجة لمزيد من التحضير، وخاصة بالنسبة لبعض المراكز التي تم الاعتماد فيها خلال الدورة العربية على لاعبي منتخب الرجال، مبيناً في الوقت ذاته أنه وبمساعدة الكادر الفني تم اختيار بعض الأسماء المتوافرة على الصعيد المحلي وعدد من المحترفين في الخارج لتقييمها خلال الفترة القادمة.

وتوج منتخب سورية الأولمبي بالميدالية الفضية في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر بعد خسارته في النهائي أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح 5-4.

هناء صقور

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