منتخب ريف دمشق يكثف تحضيراته استعداداً للمشاركة بالمشروع الوطني لتطوير الكرة السورية

دمشق-سانا

كثف منتخب ريف دمشق تحت 16 عاما تحضيراته للمشاركة في مباريات المشروع الوطني لبناء وتطوير الكرة السورية التي ستنطلق في الثالث عشر من الشهر الجاري، بطموح المنافسة على المراكز الأولى.

مدرب المنتخب أمجد بركات أكد أن الصورة النهائية للفريق تبلورت بعد تجارب مطولة في الانتقاء استمرت لأسابيع ومعسكرات وتدريبات يومية، حيث كان الهدف الوصول لأقصى درجات الشفافية في الاختيار في سبيل أن يحمل قميص المنتخب اللاعب الأجهز والأفضل.

وأشار بركات إلى أن التجارب شملت اختبارات فنية وبدنية للاعبين لتمثيل كرة الريف خير تمثيل بين المحافظات والمنافسة على البطولة، مبيناً أن الحصول على المراكز الأولى هو الهدف من المشاركة، فضلاً عن المساهمة في إنجاح المشروع عبر رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين.

وكان اتحاد كرة القدم وضع عدداً من المعايير لانتقاء كوادر المنتخبات الخاصة بالمشروع الوطني لبناء وتطوير الكرة السورية وعلى أساسها انطلقت اللجان الفنية بالمحافظات لتجميع واختيار منتخباتها لخوض البطولة القادمة.

هناء صقور

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